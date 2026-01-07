Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Boženík sa podrobil úspešnej operácii vykĺbeného ramena

Na snímke slovenský futbalista Róbert Boženík (vľavo) a hráč Bosny Dennis Hadžikadunič bojujú o loptu v kvalifikačnom zápase záverečného 10. kola J-skupiny ME 2024 Bosna a Herzegovina - Slovensko v Zenici v nedeľu 19. novembra 2023. Foto: TASR/Martin Baumann

„Operácia ramena dopadla dobre," povedal.

Stoke-on-Trent 7. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík sa podrobil úspešnej operácii ramena, ktoré si vykĺbil v decembrovom zápase anglickej Championship medzi jeho Stoke City a Hullom City. V ňom gólom zariadil víťazstvo na pôde súpera 1:0, no ihrisko opustil so slzami v očiach.

„Operácia ramena dopadla dobre. Teraz ma čaká obdobie rehabilitácie s novými výzvami a tvrdou prácou. Mám plno síl a motiváciu vrátiť sa na trávniky ešte silnejší tak rýchlo ako to len bude možné. Som hladný po góloch a úspechoch. Mám sen a pôjdem za jeho splnením. Mojim spoluhráčom želám veľa šťastia,“ napísal Boženík na Instagrame.

Dvadsaťšesťročný útočník skóroval v 39. minúte duelu proti Hullu City, bol to jeho premiérový zásah v 21. súťažnom vystúpení v drese anglického druholigového tímu po letnom prestupe z Boavisty Porto. Krátko po zmene strán však nešťastne spadol na rameno a počas dlhého ošetrovania priamo na trávniku potreboval kyslík na zmiernenie bolesti. Hneď zo štadióna putoval do nemocnice.
