Boženík zariadil prvým gólom za Stoke výhru, no nedohral pre zranenie
Dvadsaťšesťročný útočník rozvlnil sieť po tom, čo mu z pravej strany pokutového územia poslal k vzdialenejšej žrdi loptu Lamine Cisse.
Autor TASR
Hull 1. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík strelil svoj prvý gól v drese anglického druholigistu Stoke City. Vo štvrtkovom stretnutí 25. kola Championship zariadil víťazstvo hostí na pôde Hull City 1:0 gólom v 39. minúte, ale zápas napokon nedohral pre zranenie ramena.
Dvadsaťšesťročný útočník rozvlnil sieť po tom, čo mu z pravej strany pokutového územia poslal k vzdialenejšej žrdi loptu Lamine Cisse. Boženík sa však zranil hneď v úvode druhej časti po tvrdom páde na rameno, po dlhom ošetrovaní opustil ihrisko v 54. minúte s bolestivou grimasou a zafixovanou ľavou rukou. Predtým sa naposledy gólovo presadil ešte 17. mája minulého roka za portugalskú Boavistu. V drese Stoke si pripísal prvý presný zásah vo svojom 21. súťažnom vystúpení.
Boženíkov o tri roky mladší krajan a spoluhráč Tomáš Rigo bol na trávniku do šiestej minúty nadstaveného času druhého polčasu. Do základnej zostavy sa vrátil po piatich zápasoch. Hlavný arbiter nadstavil aj vzhľadom na ošetrovanie Boženíka až 17 minút. Stoke napokon najtesnejšie vedenie ubránilo a po predošlých troch zápasoch bez víťazstva bodovalo naplno, pričom Hullu ukončilo sériu piatich duelov bez prehry. V priebežnej tabuľke sa „hrnčiari“ nachádzajú na 9. priečke.
