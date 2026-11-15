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Braathen je na čele 1. kola slalomu v Levi
Reprezentant Brazílie je tak na dobrej ceste zopakovať vlaňajší triumf.
Autor TASR
Levi 15. novembra (TASR) - Lucas Pinheiro Braathen sa usadil na čele prvého kola slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo fínskom Levi. Reprezentant Brazílie je tak na dobrej ceste zopakovať vlaňajší triumf. Druhý Francúz Clement Noël na neho strácal 0,65 sekundy. Tretí bol Rakúšan Joshua Sturm, ktorý vyrazil na trať so štartovým číslom 27, zaostal o 0,84 sekundy. Druhé kolo bolo na programe od 13.00. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.