Braathen na čele po 1. kole „obráku“, Andreas Žampa 17.
Braathen vyštartoval na zjazdovku v Stelvii s poradovým číslom 1 a na všetkých medzičasoch bol najrýchlejší.
Autor TASR
Bormio 14. februára (TASR) - Brazílsky lyžiar Lucas Pinheiro Braathen je po prvom kole lídrom obrovského slalomu na zimných olympijských hrách 2026. Na čele má 25-ročný Nór reprezentujúci Brazíliu komfortný náskok pred dvojicou Švajčiarov Marcom Odermattom (+0,95 s) a Loicom Meillardom (+1,57). Jediného slovenského zástupcu na štarte Andreasa Žampu klasifikovali na 17. pozícii so stratou 2,72 sekundy.
„Pocity sú fajn. Sú to olympijské hry, je to raz za štyri roky a sú to výnimočné preteky. Je to najmä výnimočná športová príležitosť, keď dokážete motivovať a osloviť ďalších, ktorí ku vám vzhliadajú. Trať v Bormiu je veľmi špecifická, sneh taktiež. Toto sú olympijské hry, to sú tak výnimočné preteky, že sa to nedeje každý týždeň. Všetci si to uvedomujú. Stále si myslím, že možné je všetko. Sústredím sa sám na seba, cítim sa tu ako doma. Mali sme report od všetkých pretekárov, tým, že kariéra a výsledky Adama sú naozaj rešpektované medzi pretekármi. Každý jeden sa pri ňom zastavil, povedal mu svoje pocity. Ja som mu povedal, čo presne by som chcel vedieť. Mali sme super informácie. Lyže sme zobrali ostrejšie, lebo síce sa to zdá, že je to agresívne, mne to pomáha. Prvé kolo, zatiaľ všetko fajn,“ uviedol Žampa v rozhovore pre STVR.
Braathen vyštartoval na zjazdovku v Stelvii s poradovým číslom 1 a na všetkých medzičasoch bol najrýchlejší. Ako jediný napokon pokoril métu jednej minúty a 14 sekúnd. Najbližšie sa mu v tomto smere priblížil obhajca prvenstva zo ZOH 2022 Odermatt, za ním sa zoradila dvojica krajanov. „Snažil som sa zajazdiť tak, ako som chcel a výsledkom bola dobrá jazda,“ cituje lídra prvého kola oficiálna stránka ZOH 2026.
Žampa ako jediný slovenský mužský zástupca v alpskom lyžovaní na ZOH 2026 išiel do pretekov s číslom 29. Od úvodu sa prezentoval agresívnou jazdou s minimom chýb, čo sa odzrkadlilo aj na fakte, že manko na Braathena nerástlo tak výrazným spôsobom oproti konkurentom. Pred druhým kolom tak bol v dobrej východiskovej pozícii, na dosah mal pri svojej štvrtej účasti na ZOH zlepšenie osobného maxima. Na predošlých hrách v Pekingu sa v „obráku“ umiestnil na 16. mieste.
Druhé kolo obrovského slalomu je na programe od 13.30 h.
