Braathen viedol po 1. kole slalomu v Adelbodene

Adelboden 8. januára (TASR) - Nórsky lyžiar Lucas Braathen figuroval na čele po 1. kole nedeľného slalomu Svetového pohára. Vo švajčiarskom Adelbodene viedol s náskokom 52 stotín sekundy pred domácim Loicom Meillardom, tretí bol Nemec Linus Strasser (+0,60).



Súťaž sa začala katastrofou pre dvojicu favoritov. Braathenov krajan a líder priebežnej klasifikácie disciplíny Henrik Kristoffersen štartujúci s jednotkou urobil veľkú chybu, keď sa dostal do záklonu a nevošiel sa do ďalšej brány. Musel sa do nej vracať a nabral tak obrovskú stratu. S mankom 4,12 s sa obhajca malého glóbusu nezmestil do postupovej tridsiatky. Hneď za ním vypadol Francúz Clement Noel so štartovým číslom 2. Pred 2. kolom (13.30) si vytvoril najlepšiu pozíciu Braathen, ktorý na mäkkej trati zajazdil čisto i rýchlo a pred najbližšími konkurentmi si vybudoval vyše polsekundový náskok. Okrem Meillarda a Strassera sa do sekundy zmestili ešte Rakúšan Manuel Feller (+0,82) a ďalší Nór Atle Lie McGrath (+0,94). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.