Braathen vyhral obrovský slalom, Andreas Žampa skončil 21.
Jediný slovenský zástupca na štarte Andreas Žampa sa umiestnil na 21. pozícii (+3,44).
14. februára
Bormio 14. februára (TASR) - Brazílsky lyžiar Lucas Pinheiro Braathen sa stal víťazom obrovského slalomu na zimných olympijských hrách 2026. Dvadsaťpäťročný Nór reprezentujúci Brazíliu potvrdil pozíciu lídra z prvého kola, pred druhým Švajčiarom Marcom Odermattom triumfoval o 58 stotín sekundy. Bronz si vybojoval jeho krajan Loic Meillard (+1,17 s). Jediný slovenský zástupca na štarte Andreas Žampa sa umiestnil na 21. pozícii (+3,44).
Braathen sa postaral na hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo o historický zápis, stal sa totiž vôbec prvým juhoamerickým a brazílskym držiteľom medaily na ZOH. Braathen zaujal v roku 2023 prekvapujúcim rozhodnutím o ukončení kariéry, po piatich mesiacoch sa vrátil na lyže a do súťažného diania už však v brazílskych farbách. Na zjazdovke v Stelviu potvrdil, prečo bojuje v aktuálnom ročníku Svetového pohára o malý krištáľový glóbus.
Z prvého kola mal 25-ročný Brazílčan komfortný takmer sekundový náskok, ktorý mu napokon stačil na zisk najcennejšieho kovu. Aj napriek náročnejším podmienkam na trati na medzičasoch výraznejšie nestrácal a v cieli si potvrdil prvé miesto z úvodného kola pred konkurentmi zo Švajčiarska. „Jazdil som na základe mojej intuície a dal som do toho srdce. Nešlo mi o písanie histórie. Chcel som byť sám sebou. Chcel som byť najlepší na svete a aby som to dokázal, musel som uspieť na najväčšom podujatí,“ uviedol v cieli podľa AFP Braathen.
Žampa išiel do druhého kola s cieľom zlepšenia osobného maxima na ZOH, na predošlých hrách v Pekingu sa v „obráku“ umiestnil na 16. priečke. Aj svoju druhú jazdu išiel v agresívnom duchu, ale hneď na prvom medzičase stratil takmer pol sekundy. V dolnej časti trate síce prišlo mierne zrýchlenie, ale na zelené čísla to v cieli napokon nestačilo. „Momentálne to bolí, ak by som neurobil jednu chybu, mohol som byť v cieli na čele. Kopec nie je ťažký, chcel som zariskovať i ísť do roviny s vyššou rýchlosťou, presne tak to urobil aj Lucas Braathen v 1. kole. Lenže práve v tomto kľúčovom úseku som urobil chybu a po strate na rovine sa už strata iba nabaľuje. Potom som to držal až do cieľa, no už sa to nedalo zvrátiť,“ povzdychol si v cieli Žampa.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo - zjazdové lyžovanie:
muži - obrovský slalom:
1. Lucas Pinheiro Braathen (Braz.) 2:25,00 min.,
2. Marco Odermatt +0,58 s,
3. Loic Meillard +1,17,
4. Thomas Tumler (všetci Švaj.) +1,45,
5. Atle Lie McGrath (Nór.) +1,82,
6. Leo Anguenot (Fr.) +1,99,
7. Henrik Kristoffersen (Nór.) +2,04,
8. Stefan Brennsteiner +2,23,
9. Marco Schwarz (obaja Rak.) +2,28,
10. Joan Verdu (And.) +2,29, ...,
21. Andreas ŽAMPA (SR) +3,44
