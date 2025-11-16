< sekcia Šport
Braathen zvíťazil v Levi, Brazília má prvý triumf
Obhajcovi malého krištáľového glóbusu z minulej sezóny Nórovi Henrikovi Kristoffersenovi preteky nevyšli.
Levi 16. novembra (TASR) - Lucas Pinheiro Braathen sa postaral o historicky prvé víťazstvo pre Brazíliu vo Svetovom pohári alpských lyžiarov. Rodák z Nórska triumfoval v nedeľu v úvodnom slalome sezóny vo fínskom Levi.
Braathen mal už po prvom kole výrazný náskok 49 stotín sekundy pred druhým Francúzom Clementom Noelom, ktorý v Levi obhajoval prvenstvo. Napokon úradujúceho olympijského šampióna zdolal o 31 stotín sekundy. Domácich fanúšikov potešil Eduard Hallberg, ktorý obsadil 3. priečku s mankom +0,57 a vôbec prvýkrát v kariére sa dostal na pódium. Na štarte pretekov bol aj slovenský reprezentant Adam Nováček, ktorý vo svojej premiére medzi lyžiarskou elitou neprišiel do cieľa v 1. kole, keď pri prechode do strminy dostal „špicara“ a vypadol.
Dvadsaťpäťročný Braathen zaznamenal šiesty triumf vo Svetovom pohári a štvrtý v slalome. Všetky predchádzajúce však pochádzali z čias, keď ešte reprezentoval Nórsko. V roku 2023 oficiálne ukončil aktívnu činnosť pre nezhody s národným zväzom, po jednej vynechanej sezóne sa však na svahy vrátil už s občianstvom krajiny svojej matky. V ročníku 2024/25 si pripísal päť pódiových umiestnení, z toho tri v slalome, na najvyšší stupeň však vystúpiť nedokázal. Podarilo sa mu to až v Levi.
Braathen sa stal zároveň prvým Brazílčanom v červenom drese lídra disciplíny, malý krištáľový glóbus za triumf v slalome už získal v roku 2023. „Toto je víťazstvo pre mňa, mojich priateľov, moju rodinu a Brazíliu. Je to individuálny triumf. Snažím sa robiť veci po svojom. Lyžujem so srdcom a robím to v prvom rade pre seba,“ zhodnotil svoj úspech Braathen podľa AP.
Obhajcovi malého krištáľového glóbusu z minulej sezóny Nórovi Henrikovi Kristoffersenovi preteky nevyšli. Po 1. kole figuroval na deviatej pozícii so stratou 1,23 s na vedúceho Braathena. Po druhom klesol na 13. priečku s mankom +1,47 s.
Svetový pohár vo fínskom Levi - slalom mužov:
1. Lucas Pinheiro Braathen (Braz.) 1:50,72 min, 2. Clement Noel (Fr.) +0,31 s, 3. Eduard Hallberg (Fín.) +0,57, 4. Laurie Taylor (V. Brit.) +0,61, 5. Timon Haugan (Nór.) +0,77, 6. Paco Rassat (Fr.) +1,04, 7. David Ryding (V. Brit.) +1,16, 8. Steven Amiez (Fr.) +1,26, 9. Michael Matt (Rak.) +1,31, 10. Fabio Gstrein (Rak.) +1,32,.... Adam NOVÁČEK (SR) nedokončil 1. kolo
Poradie SP (po 2 z 38 pretekov):
1. Braathen a Marco Odermatt (Švajč.) obaja po 100, 3. Marco Schwarz (Rak.) 92, 4. Noel 80, 5. Haugan 67, 6. Atle Lie McGrath (Nór.) 60
Poradie v slalome (po 1 z 11 pretekov):
1. Braathen 100 b., 2. Noel 80, 3. Hallberg 60, 4. Taylor 50, 5. Haugan 45, 6. Rassat 40
