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Braathen zvíťazil v prvom slalome sezóny
Brazílsky pretekár, ktorý predtým jazdil za Nórsko, vybojoval práve vlani v Levi vôbec prvé víťazstvo vo SP pre túto juhoamerickú krajinu.
Autor TASR
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Levi 15. novembra (TASR) - Lucas Pinheiro Braathen zvíťazil v prvom slalome Svetového pohára 2026/2027. Brazílsky reprezentant v alpskom lyžovaní zdolal vo fínskom Levi Francúza Clementa Noëla o 56 stotín a zopakoval vlaňajší triumf. Tretí skončil Loic Meillard z Francúzska (+0,73) Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.
Brazílsky pretekár, ktorý predtým jazdil za Nórsko, vybojoval práve vlani v Levi vôbec prvé víťazstvo vo SP pre túto juhoamerickú krajinu. Do tejto sezóny vstúpil v októbri víťazstvom v obrovskom slalome v Söldene a na čele celkového poradia tak má plný počet 200 bodov.
Úradujúci olympijský víťaz a majster sveta v slalome Švajčiar Loic Meillard bol po 1. kole ôsmy, ale v druhom si polepšil o päť priečok.
Seriál SP teraz pokračuje ďalším slalomom, muži budú o body bojovať v nedeľu 22. novembra v rakúskom stredisku Gurgl.
Brazílsky pretekár, ktorý predtým jazdil za Nórsko, vybojoval práve vlani v Levi vôbec prvé víťazstvo vo SP pre túto juhoamerickú krajinu. Do tejto sezóny vstúpil v októbri víťazstvom v obrovskom slalome v Söldene a na čele celkového poradia tak má plný počet 200 bodov.
Úradujúci olympijský víťaz a majster sveta v slalome Švajčiar Loic Meillard bol po 1. kole ôsmy, ale v druhom si polepšil o päť priečok.
Seriál SP teraz pokračuje ďalším slalomom, muži budú o body bojovať v nedeľu 22. novembra v rakúskom stredisku Gurgl.