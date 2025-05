Bradley podpísal s Liverpoolom nový kontrakt do roku 2029

Liverpool 17. mája (TASR) - Severoírsky futbalista Conor Bradley sa dohodol na ďalšej dlhodobej spolupráci s Liverpoolom. So šampiónom anglickej Premier League podpísal nový štvorročný kontrakt do roku 2029.



Dvadsaťjedenročného pravého obrancu považujú za potenciálneho náhradníka Trenta Alexandra-Arnolda, ktorý v lete odíde z tímu a s najväčšou pravdepodobnosťou posilní španielsky Real Madrid. Bradley je odchovancom „The Reds“, v najvyššej anglickej súťaži debutoval v januári minulého roka. V prebiehajúcej sezóne, počas ktorej ho trápili viaceré zranenia, si pripísal 27 štartov vo všetkých súťažiach. „Som veľmi hrdý na to, že som podpísal ďalšiu zmluvu a teším sa na to, aké budú ďalšie kroky na našej spoločnej ceste,“ citovala Bradleyho agentúra AP.