Brady bude aj naďalej hrať za Tampu Bay

Tampa 14. marca (TASR) - Hráč amerického futbalu Tom Brady bude pokračovať v kariére v tíme NFL Tampa Bay Buccaneers. Absolvuje tak 23. sezónu v prestížnej americkej súťaži. Sedemnásobný šampión súťaže oznámil rozhodnutie ukončiť kariéru po vyvrcholení uplynulej sezóny, no po 40 dňoch zmenil názor.



"Po dvoch mesiacoch som si uvedomil, že moje miesto je na ihrisku a nie na tribúne. Príde čas, keď na ňu zasadnem, ale teraz to ešte nie je. Ďakujem za podporu mojej rodiny a spoluhráčom v tomto rozhodnutí," uviedol podľa AP 44-ročný Brady, ktorý priviedol Tampu Bay v roku 2020 k titulu. Predtým získal šesť s tímom New England Patriots.