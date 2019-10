Bradyho dres bol opäť cieľom zlodeja, tentoraz ďaleko neutiekol

Foxborough 25. októbra (TASR) - Dres hviezdy amerického futbalu Toma Bradyho patrí v zámorí k najcennejším športovým memorabíliám. O vzácny suvenír jedného z najlepších rozohrávačov v histórii NFL mal záujem aj 33-ročný Zanini Cineus, ktorý však na jeho získanie nezvolil najvhodnejší spôsob. Počas návštevy Siene slávy New England Patriots, ktorá je v ich domovskom Gillette Stadium, ho ukradol.



Cineus sa však z koristi dlho netešil, hneď na parkovisku ho zadržala ochranka v spolupráci s miestnou políciou. Dokazovanie činu zrejme nebude príliš zložité, zlodej mal totiž dres na sebe počas zatýkania, navyše uňho objavili aj ďalšie predmety zo zbierky. Podľa portálu boston.cbslocal.com mal odcudzený dres hodnotu 10.000 dolárov. Muž čelí obvineniu z krádeže, pred súdom poprel vinu.



Nie je to prvý prípad, keď Bradyho okradli. V minulosti mu priamo zo šatne ukradli dva dresy zo Super Bowlov LI a XLIX, do pátrania sa zapojili aj agenti FBI. Napokon sa ich podarilo nájsť u jedného zo zahraničných novinárov.