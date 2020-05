Bradyová z West Hamu očakáva prekážky, no ligu chcú dohrať všetci

Londýn 2. mája (TASR) - Anglické futbalové kluby chcú dohrať sezónu v Premier League, no musia prekonať ešte veľa prekážok. Vyhlásila to zástupkyňa majiteľov West Hamu United Karren Bradyová v rozhovore pre britský denník The Sun.



Tímy najvyššej anglickej súťaže sa v piatok zoznámili s plánmi vedenia ligy dokončiť sezónu. Odohrať zostáva 92 zápasov. Pre pandémiu koronavírusu sa musia uskutočniť za zatvorenými dverami na ôsmich až desiatich štadiónoch. "Každý klub oznámil, že chce reštart. Všetci vieme, že bude treba ešte veľa spoločnej práce, starostlivého uvažovania a kompromisov, aby sme ho mohli uskutočniť," povedala Bradyová.



Plán obnovenia súťaže zahŕňa štyri fázy, pričom prvá, ktorou sú izolované tréningy, už prebieha. "Spoločnou témou všetkých klubov je zachovanie spravodlivosti a integrity súťaže. Existuje ešte veľa prekážok, ktoré treba prekonať a bezpochyby mnoho kompromisov, na ktorých sa musíme dohodnúť," dodala členka vedenia West Hamu podľa agentúry AP.



Za najskorší možný dátum najbližšieho zápasu anglickej Premier League sa považuje 8. jún.