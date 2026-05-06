< sekcia Šport
Braga a Nottingham idú do odviet s jednogólovým náskokom
Braga sa usiluje o prvú finálovú účasť po 15 rokoch, naposledy prehrala v sezóne 2010/2011 so svojím ligovým rivalom Portom 0:1.
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Futbalisti Sportingu Braga aj Nottinghamu Forest si nesú do štvrtkových odviet Európskej ligy jednogólový náskok. Portugalský klub zvíťazil vo svojom rekordnom 100. zápase tejto súťaže nad Freiburgom 2:1, Nottingham uspel v súboji anglických tímov nad Aston Villou 1:0. Odvety majú úvodný výkop o 21.00 h.
Braga sa usiluje o prvú finálovú účasť po 15 rokoch, naposledy prehrala v sezóne 2010/2011 so svojím ligovým rivalom Portom 0:1. V semifinále vtedy boli až tri portugalské kluby, Braga v boji o finále vyradila Benficu Lisabon. Tentoraz sa musí vyrovnať s momentálne siedmym tímom nemeckej Bundesligy. Oba tímy si vo svojich domácich súťažiach cez víkend pripísali remízy 1:1. „V Nemecku sa Freiburg pokúsi o otočku a my budeme musieť byť pripravení opäť podať dobrý výkon. Tím urobí všetko pre to, aby sa dostal do finále,“ sľúbil tréner Bragy Carlos Vicens, ktorý štyri roky zbieral skúsenosti po boku Pepa Guardiolu v Manchestri City.
Freiburg v Brage inkasoval hneď na začiatku úvodného stretnutia. Hoci po štvrťhodine vyrovnal Vincenzo Grifo a v závere polčasu nepremenil penaltu domáci Rodrigo Zalazar, portugalský tím bol lepší a o jeho triumfe rozhodol v nadstavenom čase druhého polčasu Mario Dorgeles. „Mužstvo má kvalitu na to, aby sa vrátilo. S našimi fanúšikmi si veríme, že podáme lepší výkon a vyhráme druhý zápas,“ poznamenal kouč nemeckého tímu Julian Schuster podľa uefa.com.
V druhom dvojzápase bola miernym favoritom Aston Villa, ktorá predtým ťahala sériu deviatich víťazstiev v EL. Tesný triumf Forest však zariadil v 71. minúte Chris Wood z pokutového kopu. Nottingham vyhral päť zápasov v sérii, v pondelok navyše prehĺbil krízu londýnskej Chelsea, ktorú na Stamford Bridge zdolal 3:1. „Je fajn mať výhodu, ale vieme, že vo Villa Parku to bude ťažký zápas. Na svojom štadióne sú silní,“ konštatoval Wood.
Zatiaľ čo Forest naposledy prehrali ešte 12. marca s Midtjyllandom (0:1), mužstvo z Birminghamu ťahalo za kratší koniec v uplynulých troch stretnutiach. Pred minulotýždňovým prvým zápasom prehralo na trávniku Fulhamu 0:1, v nedeľu doma podľahlo Tottenhamu 1:2. „Viem, že sme prehrali prvý zápas, ale nebol to zlý výsledok a máme ešte veľa času. Zostaneme pokojní, budeme držať spolu. Vieme, o čo ide, vieme, akí sme doma dobrí a Forest tiež bude vedieť, že to bude úplne iný zápas,“ povedal obranca Matty Cash.
Braga sa usiluje o prvú finálovú účasť po 15 rokoch, naposledy prehrala v sezóne 2010/2011 so svojím ligovým rivalom Portom 0:1. V semifinále vtedy boli až tri portugalské kluby, Braga v boji o finále vyradila Benficu Lisabon. Tentoraz sa musí vyrovnať s momentálne siedmym tímom nemeckej Bundesligy. Oba tímy si vo svojich domácich súťažiach cez víkend pripísali remízy 1:1. „V Nemecku sa Freiburg pokúsi o otočku a my budeme musieť byť pripravení opäť podať dobrý výkon. Tím urobí všetko pre to, aby sa dostal do finále,“ sľúbil tréner Bragy Carlos Vicens, ktorý štyri roky zbieral skúsenosti po boku Pepa Guardiolu v Manchestri City.
Freiburg v Brage inkasoval hneď na začiatku úvodného stretnutia. Hoci po štvrťhodine vyrovnal Vincenzo Grifo a v závere polčasu nepremenil penaltu domáci Rodrigo Zalazar, portugalský tím bol lepší a o jeho triumfe rozhodol v nadstavenom čase druhého polčasu Mario Dorgeles. „Mužstvo má kvalitu na to, aby sa vrátilo. S našimi fanúšikmi si veríme, že podáme lepší výkon a vyhráme druhý zápas,“ poznamenal kouč nemeckého tímu Julian Schuster podľa uefa.com.
V druhom dvojzápase bola miernym favoritom Aston Villa, ktorá predtým ťahala sériu deviatich víťazstiev v EL. Tesný triumf Forest však zariadil v 71. minúte Chris Wood z pokutového kopu. Nottingham vyhral päť zápasov v sérii, v pondelok navyše prehĺbil krízu londýnskej Chelsea, ktorú na Stamford Bridge zdolal 3:1. „Je fajn mať výhodu, ale vieme, že vo Villa Parku to bude ťažký zápas. Na svojom štadióne sú silní,“ konštatoval Wood.
Zatiaľ čo Forest naposledy prehrali ešte 12. marca s Midtjyllandom (0:1), mužstvo z Birminghamu ťahalo za kratší koniec v uplynulých troch stretnutiach. Pred minulotýždňovým prvým zápasom prehralo na trávniku Fulhamu 0:1, v nedeľu doma podľahlo Tottenhamu 1:2. „Viem, že sme prehrali prvý zápas, ale nebol to zlý výsledok a máme ešte veľa času. Zostaneme pokojní, budeme držať spolu. Vieme, o čo ide, vieme, akí sme doma dobrí a Forest tiež bude vedieť, že to bude úplne iný zápas,“ povedal obranca Matty Cash.
semifinále Európskej ligy UEFA 2025/2026 - odvety
štvrtok 7. mája:
21.00 SC Freiburg - Sporting Braga /prvý zápas: 1:2/
21.00 Aston Villa - Nottingham Forest /prvý zápas: 0:1/
štvrtok 7. mája:
21.00 SC Freiburg - Sporting Braga /prvý zápas: 1:2/
21.00 Aston Villa - Nottingham Forest /prvý zápas: 0:1/