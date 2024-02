Braisazová-Bouchetová vyhrala hromadné preteky a má tretie zlato

MS v Novom Meste na Morave - hromadné preteky žien na 12,5 km:



1. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) 34:37,2 min (0), 2. Lisa Vittozziová (Tal.) +31,2 s (0), 3. Lou Jeanmonnotová +56,7 (1), 4. Julia Simonová (obe Fr.) +1:24,9 min (3), 5. Vanessa Voigtová (Nem.) +1:29,7 (0), 6. Lisa Theresa Hauserová +1:36,9 (1), 7. Anna Gandlerová (obe Rak.) +1:44,8 (2), 8. Tuuli Tomingasová (Est.) +1:46,9 (1), 9. Hanna Öbergová (Švéd.) +1:48,4 (3), 10. Ingrid Landmarková Tandrevoldová (Nór.) +1:48,8 (3)

Nové Mesto na Morave 18. februára (TASR) - Francúzska biatlonistka Justine Braisazová-Bouchetová získala zlato v hromadných pretekoch na majstrovstvách sveta v Novom Meste na Morave. V nedeľu sklopila všetkých 20 terčov a triumfovala časom 34:37,2 minúty. Na šampionáte tak získala už piatu medailu a tretie zlato (3-1-1). Druhá skončila Talianka Lisa Vittozziová so stratou 31,2 sekundy a tretia finišovala ďalšia Francúzka Lou Jeanmonnotová (+56,7 s).V nedeľu panovalo slnečné počasie s teplotami tesne pod 10 stupňami a slabým vetrom. Do záverečných pretekov žien išla ako najväčšia favoritka Julia Simonová, ktorá si po úvodnej ležke vypracovala sedemsekundový náskok pred Braisazovou-Bouchetovou, za ktorou išli Vittozziová a tri Nórky. Štvornásobná víťazka z Nového Mesta však na druhej ležke minula jeden terč a musela na trestné kolo. Na čelo sa tak dostala Braisazová-Bouchetová, ktorá prišla na tretiu streľbu s náskokom 20 sekúnd pred Nórkou Juni Arnekleivovou. Francúzska pretekárka mala dve rany veľmi tesné, ale vyhla sa trestnému kolu a zo strelnice vybehla už s náskokom 30 sekúnd pred Vittozziovou, ktorá išla taktiež bez chyby. Na tretiu priečku sa posunula Jeanmonnotová a tesne za ňou išla Rakúšanka Lisa Theresa Hauserová. Simonová musela na ďalšie trestné kolo, no udržala sa na piatom mieste, stojku nezvládla dovtedy čistá Ingrid Landmark Tandrevoldová s troma chybami a vypadla z boja o medaily.Braisazová-Bouchetová si udržala skvelú bežeckú formu a na záverečnej položke si mohla dovoliť aj zaváhanie. Nestalo sa, opäť sklopila všetkých päť terčov a do cieľa si išla pre zlato s veľkým náskokom pred súperkami. Aj druhá Vittozziová trafila všetky terče a v závere sa tak rozhodovalo už iba o bronze. Jeanmonnotová chybu nespravila, Simonová áno a v poslednom okruhu už svoju krajanku nemohla dobehnúť. Piata skončila Nemka Vanessa Voigtová, ktorá bola tretia z 30 štartujúcich s čistou streľbou. Simonová prvýkrát v Novom Meste nezískala medailu, predtým štartovala v piatich pretekoch, štyri vyhrala a pridala jeden bronz. Vittozziová získala štvrtú medailu (1-3-0), Jeanmonnotová má v českom stredisku bilanciu 2-0-2.Dvadsaťsedemročná Braisazová-Bouchetová vyhrala na MS prvýkrát v kariére až v Novom Meste na Morave a získala tam hneď tri zlaté medaily. V nedeľu však prvú individuálnu, keďže predtým triumfovala v štafete a mixe. Hromadné preteky vyhrala aj pred dvoma rokmi na ZOH v Pekingu.povedala pre Eurosport.