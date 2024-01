Braisazová-Bouchetová vyhrala šprint, ďalšie body Kapustovej

4. kolo SP v Oberhofe:



šprint žien na 7,5 km:



1. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) 22:43,0 min (2), 2. Franziska Preussová (Nem.) +4,4 s (0), 3. Sophie Chauveauová (Fr.) +4,6 (1), 4. Anna Magnussonová (Švéd.) +17,6 (0), 5. Janina Hettichová-Walzová (Nem.) +23,8 (0), 6. Karoline Offigstad Knottenová (Nór.) +28,2 (1), 7. Lisa Vittozziová (Tal.) +31,1 (1), 8. Jeanne Richardová +34,4 (0), 9. Lou Jeanmonnotová +39,0 (0), 10. Julia Simonová (všetky Fr.) +40,6 (2),... 39. Ema KAPUSTOVÁ +2:08,0 (0), 62. Mária REMEŇOVÁ +2:59,3 (1), 74. Zuzana REMEŇOVÁ +3:29,6 (1), 89. Júlia MACHYNIAKOVÁ (všetky SR) +5:04,6 (1)



celkové poradie SP (po 9 z 21 súťaží):



1. Braisazová-Bouchetová 517 b., 2. Ingrid Landmarková Tandrevoldová (Nór.) 441, 3. Elvira Öbergová (Švéd.) 423, 4. Vittozziová 422, 5. Preussová 397, 6. Knottenová 350,... 61. KAPUSTOVÁ 15







poradie v šprinte (4 zo 7):



1. Braisazová-Bouchetová 257, 2. Tandrevoldová 229, 3. E. Öbergová 180,... 67. KAPUSTOVÁ 2



Oberhof 5. januára (TASR) - Francúzska biatlonistka Justine Braisazová-Bouchetová triumfovala v piatkových rýchlostných pretekoch na 7,5 km na podujatí 4. kola Svetového pohára v Oberhofe. V nemeckom stredisku zvíťazila aj napriek dvom chybám na strelnici a upevnila si post líderky prestížneho seriálu. V cieli mala náskok 4,4 sekundy pred domácou reprezentantkou Franziskou Preussovou. Tretia finišovala ďalšia Francúzka Sophie Chauveauová s mankom 4,6 s. Zo štvorice slovenských reprezentantiek skončila najvyššie Ema Kapustová, keď obsadila 39. miesto, získala ďalšie dva body a ako jediná postúpila do sobotňajšej stíhačky.Dvadsaťsedemročná Francúzka nadviazala na výkony z konca minulého roka, keď v Lenzerheide triumfovala v šprinte, stíhačke a aj pretekoch s hromadným štartom. Braisazová-Bouchetová dosiahla štvrté víťazstvo v rade, celkovo deviate v kariére a druhé v rýchlostných pretekoch. "uviedla víťazka pre oficiálnu stránku biathlonworld.com. Zároveň dodala, že jej pomohla prestávka počas Vianoc: "Chauveauová sa dostala prvýkrát na pódium, keď vylepšila svoje maximum, ktorým bolo 4. miesto počas minulej sezóny.Kapustová na strelnici neminula ani raz a obsadila 39. priečku (+2:08,0 min). Dvadsaťjedenročná biatlonistka bodovala druhýkrát za sebou, v piatok si pripísala dva body. Vo švajčiarskom Lenzerheide obsadila v stíhacích pretekoch 28. miesto, čo je jej doterajšie maximum vo SP. Mária Remeňová mala bilanciu 1+0 a skončila na 62. pozícii (+2:59,3) a len tesne o dve miesta jej ušla miestenka do sobotňajšej stíhačky. Jej dvojička Zuzana urobila rovnako jednu chybu a figurovala na 74. mieste so stratou 3:29,6 min, Júlia Machyniaková skončila s dvoma trestnými minútami (1-0) na 89. priečke (+5:04,6).V sobotu sú v Oberhofe na programe stíhacie preteky mužov (12.25 h) a žien (14.40 h). Podujatie 4. kola SP v nemeckom stredisku uzavrú v nedeľu štafety.