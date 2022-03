Braisazová-Bouchetová vyhrala záverečný mass i glóbus, Fialková 19.

Preteky s hromadným štartom na 12,5 km, výsledky:

1. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) 35:20,8 (2)

2. Franziska Preussová (Nem.) +7,8 (2)

3. Marte Olsbu Röiselandová (Nór.) +8,6 (2)

4. Linn Perssonová (Švéd.) +13,6 (2)

5. Elvira Öbergová (Švéd.) +13,7 (2)

6. Ingrid Landmark Tandrevoldová (Nór.) +14,1 (2)

... 19. Paulína FIALKOVÁ +1:47,1 (4)



Konečné poradie SP:



1. Marte Olsbu Röiselandová (Nór.) 957 bodov

2. Elvira Öbergová (Švéd.) 823

3. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) 684

4. Hanna Öbergová (Švéd.) 661

5. Anas Chevalierová-Bouchetová (Fr.) 642

6. Denise Herrmannová (Nem.) 589

7. Dzinara Alimbekavová (Biel.) 589

8. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) 581

... 23. Paulína FIALKOVÁ 305

49. Ivona FIALKOVÁ (obe SR) 94

Holmenkollen 20. marca (TASR) - Francúzska biatlonistka Justine Braisazová-Bouchetová triumfovala v záverečných pretekoch s hromadným štartom Svetového pohára a zároveň získala aj malý glóbus. V nórskom Holmenkollene spravila na strelnici dve chyby a triumfovala časom 35:20,8 minúty. Slovenská reprezentantka Paulína Fialková spravila štyri chyby a obsadila 19. miesto s mankom 1:47,1 minúty.Druhá finišovala Nemka Franziska Preussová so stratou 7,8 sekundy a tretia bola víťazka celkového poradia SP Marte Olsbuová Röiselandová (+8,6 s). Obe minuli dva terče.Nečakaný záver mal súboj o malý glóbus. Braisazová-Bouchetvá si išla do cieľa s náskokom po triumf, no potrebovala, aby Elvira Öbergová skončila horšie ako na štvrtom mieste. Švédska reprezentantka ešte pred cieľovou rovinkou držala štvrtú priečku, ktorá by jej zaistila triumf v hodnotení disciplíny, no na páske ju prekvapujúco zdolala jej krajanka Linn Perssonová, ktorá bola o 0,1 s rýchlejšia a pripravila ju o cennú trofeje. Braisazová-Bouchetvá tak vyhrala disciplínu o dva body.