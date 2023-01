Anderson z Buffala odchytal 700. zápas. Je to skvelý pocit, povedal

New York 24. januára (TASR) - Americký brankár Craig Anderson z Buffala odchytal v nočnom zápase na ľade Dallasu svoj 700. duel v NHL. Sabres triumfovali 3:2 po predĺžení a uspeli v treťom stretnutí za sebou.



Štyridsaťjedenročný Anderson sa stal 31. brankárom v histórii súťaže, ktorý dosiahol tento míľnik. Proti najlepšiemu tímu Západnej konferencie predviedol 29 úspešných zákrokov a 13 počas prvej tretiny. "Brankári sú poslednou obrannou líniou. Vždy máte skvelý pocit, keď dokážete urobiť veľký zákrok a pozdvihnúť morálku tímu. Neustále na sebe pracujem, nech to je akýkoľvek míľnik. Stále ma teší chodiť na ľad s týmito chalanmi, užívam si ten čas," povedal Anderson pre nhl.com



Strelec víťazného gólu Owen Power mal len osem dní, keď Anderson debutoval 30. novembra 2002 v profilige v drese Los Angeles Kings. "Je šialené, ako dlho to dokázal a na tak vysokej úrovni. V prvej tretine predviedol dôležité zákroky pri šanciach súpera. Hral s mnohými chalanmi a prešiel viacerými situáciami. Myslím si, že je obrovským lídrom v tomto mužstve," konštatoval dvadsaťročný Power pre ktorého to bol prvý gól v sezóne.



"Musíme dať Craigovi uznanie, keďže uspel vo svojom 700. zápase. Pred 15 rokmi som ho trénoval na Floride a má skvelú kariéru," povedal tréner domácich Peter DeBoer.