Brankár Arrizabalaga bude hosťovať v Reale Madrid,záujem mal aj Bayern

Madrid 14. augusta (TASR) - Brankár Kepa Arrizabalaga z FC Chelsea bude hosťovať v španielskom futbalovom klube Real Madrid. Kráľovský veľkoklub tak zareagoval na zranenie Thibauta Courtoisa, ktorý si roztrhol väzy v ľavom kolene a bude tímu chýbať dlhší čas.



Madridčania chceli najskôr získať Yassina Bounoua zo Sevilly, no to sa im nepodarilo. Zamerali sa tak na Arrizabalagu, o ktorého mal záujem aj bývalý tréner "The Blues" a súčasný kouč mníchovského Bayernu Thomas Tuchel.



"Boli sme blízko a už sme sa ho chystali predstaviť ako novú posilu. Ale je Španiel a napokon si vybral Real Madrid," citovala agentúra DPA generálneho riaditeľa Bayernu Jana-Christiana Dreesena.