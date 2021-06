Brankár Bayernu Nübel bude hosťovať v AS Monaco

Mníchov 26. júna (TASR) - Brankár Alexander Nübel z Bayernu Mníchov bude hosťovať v AS Monaco. V sobotu o tom informoval portál sport1.de.



Podľa zdroja by mal 24-ročný Nemec absolvovať vo Francúzsku lekársku prehliadku a potom sa pripojí k monackým "kniežatám". V tíme trénera Nika Kovača by mal pôsobiť dva roky.



Nübel je bývalý nemecký reprezentant do 21 rokov a do Bayernu prestúpil ako voľný hráč v lete 2020. V sezóne 2020/2021 odohral za Bavorov štyri zápasy v ktorých inkasoval štyri góly.



Monako skončilo v uplynulej sezóne v Ligue 1 tretie so 78 bodmi, o štyri body viac nazbieral druhý Paríž St. Germain a o päť viac mal majster z Lille.