Brankár Belányi pokračuje v HK Poprad, podpísal ročnú zmluvu
Autor TASR
Poprad 29. mája (TASR) - Slovenský hokejový brankár Filip Belányi bude aj v nasledujúcej sezóne 2026/2027 pôsobiť v HK Poprad. S vedením klubu podpísal ročný kontrakt. „Kamzíci“ o tom informovali na svojej oficiálnej stránke.
Dvadsaťpäťročný Belányi nastúpil v uplynulej sezóne 2025/2026 do celkovo 38 zápasov, z nich sa 21 skončilo víťazstvom. Dvakrát si udržal čisté konto. V základnej časti mal 90,9-percentnú úspešnosť zákrokov, v play off si polepšil na 94,4 percent. „Filip je mladý a veľmi perspektívny brankár, ktorý na sebe neustále pracuje a rozvíja sa. Sme veľmi radi, že zostáva v našej organizácii,“ uviedol športový riaditeľ HK Poprad Richard Stehlík.
