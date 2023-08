Brankár Bernier ukončil vo veku 35 rokov hráčsku kariéru

Newark 21. augusta (TASR) - Kanadský hokejový brankár Jonathan Bernier ukončil vo veku 35 rokov profesionálnu hráčsku kariéru. V pondelok o tom informoval na sociálnej sieti.



"Po 14 rokoch je čas, aby som sa rozlúčil s kariérou. Neexistujú slová, ktorými by som vyjadril vďaku všetkým, ktorí boli od prvého dňa súčasťou mojej hokejovej cesty. Bez vás by som to nedokázal," citovala z Bernierovho vyhlásenia agentúra AP.



Kanadský brankár odchytal v zámorskej NHL viac než 400 zápasov. V profilige debutoval v roku 2007 v drese Los Angeles Kings, s tímom získal v sezóne 2011/2012 Stanleyho pohár. Neskôr pôsobil v Toronte, Anaheime, Detroite, naposledy obliekal dres New Jersey.