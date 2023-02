Brankár Bostonu Ullmark skóroval, Tatar a Fehérváry pomohli k triumfom

NHL - výsledky:



Washington - New York Rangers 6:3 /FEHÉRVÁRY 0+1 - HALÁK chytal 20 minút, inkasoval jeden gól z 5 striel/

Columbus - Edmonton 6:5

Detroit - Tampa Bay 0:3

New Jersey - Philadelphia 7:0 /TATAR (New Jersey) 0+1/

Montreal - Ottawa 2:5

Carolina - Anaheim 2:3

Vancouver - Boston 1:3

St. Louis - Pittsburgh 2:3 pp

Colorado - Calgary 4:1

Vegas - Dallas 2:3 pp a sn

San Jose - Chicago 3:4 pp a sn

New York 26. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar si v noci na nedeľu pripísal v zámorskej NHL asistenciu. New Jersey aj vďaka tomu hladko zdolalo Philadelphiu 7:0. Obranca Martin Fehérváry prispel k víťazstvu Washingtonu nad New Yorkom Rangers 6:3 taktiež asistenciou. V bránke “jazdcov” nastúpil v tretej tretine Jaroslav Halák. Najzaujímavejší moment sa odohral vo Vancouveri, kde brankár Bostonu spečatil gólom víťazstvo Bruins 3:1.Ullmark sa v power play Canucks zmocnil puku a parádnou strelou cez celé klzisko trafil 48 sekúnd pred koncom opustenú bránku. Švéd sa medzi strelcov zapísal ako trinásty brankár v základnej časti NHL, ale len ôsmy, ktorý skóroval strelou do súperovej bránky. Naposledy strelil v profilige spomedzi brankárov gól Pekka Rinne v drese Nashvillu 9. januára 2020 v zápase proti Chicagu. Ullmark zaznamenal 26 zákrokov, Boston vyhral šiesty zápas za sebou.povedal Ullmark pre nhl.com.Na triumfe Washingtonu nad Rangers sa dvoma gólmi a dvoma asistenciami podieľal Jevgenij Kuznecov, jeho spoluhráč T.J. Oshie mal bilanciu 2+1. Capitals zastavili sériu prehier, ktorá trvala šesť zápasov. Fehérváry sa podieľal na piatom góle Washingtonu, ktorým Kuznecov v závere druhej tretiny zvýšil na 5:1. Slovenský obranca bodoval v druhom zápase za sebou, v 49 zápasoch má bilanciu 4+8. Na ľade bol 19 a pol minúty, mal aj plusový bod a jednu strelu. Jaroslav Halák vystriedal po druhej tretine v bránke hostí Rusa Igora Šesťorkina, ktorý dostal päť gólov z 22 striel, slovenský brankár inkasoval v záverečnej dvadsaťminútovke z piatich striel iba raz.V drese Devils sa do streleckej listiny zapísalo sedem rôznych hráčov, Tatar sa podieľal na záverečnom góle Nathana Bastiana v 57. min. Slovenský útočník odohral rovných 14 minút, zaznamenal tri plusové body a raz strelou ohrozil bránku súpera. V 59 zápasoch má bilanciu 13+21. Prvý shutout v NHL zaznamenal Akira Schmid, ktorý chytil 23 striel, Dawson Mercer skóroval v šiestom zápase za sebou.Tampa Bay bez potrestaného obrancu Erika Černáka zvíťazila v Detroite 3:0. V bránke Lightning zažiaril Andrej Vasilevskij, ktorý zlikvidoval 45 striel a zaznamenal jubilejný 30. shutout v NHL.