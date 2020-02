Brankár Casilla z Leedsu dostal stop za rasistické poznámky

Londýn 29. februára (TASR) - Futbalový brankár Kiko Casilla z Leedsu United dostal od Anglickej futbalovej asociácie (FA) trest na osem zápasov. Casilla mal vlani v septembri v zápase proti Charltonu rasisticky urážať útočníka Jonathana Leka. Ako informovala agentúra AP, 33-ročný brankár vinu popiera.



FA začala vyšetrovanie po zápase a nakoniec Casillu obvinila z porušenia pravidla E3. Casilla celú dobu popiera, že by Leka urážal akýmkoľvek rasistickým komentárom. Leeds vydal po vynesení verdiktu vyhlásenie: "Klub netoleruje akúkoľvek formu diskriminačného správania." Zároveň však dodal, že je dôležité si uvedomiť, že Casilla po celú dobu odmieta, že by použil rasistický výrok. Leeds upozornil, že "rozhodnutie vyniesli na základe domnienok namiesto nespochybniteľných dôkazov, ktorými by sa v takých prípadoch rozhodne mala vina preukázať."



Komisia zverejní oficiálne dôvody svojho rozhodnutia až budúci týždeň.