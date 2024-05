Brankár Čiliak pokračuje v Marseille

Marseille 29. mája (TASR) - Slovenský hokejový brankár Marek Čiliak bude aj v novej sezóne pôsobiť v najvyššej súťaži vo Francúzsku. S Marseille sa dohodol na predĺžení spolupráce o rok. V tíme pokračuje aj druhý brankár Florian Gourdin. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Tridsaťštyriročný Čiliak odchytal v minulej sezóne 40 zápasov v základnej časti, v ktorých mal 92,7 úspešnosťou zákrokov percentnú úspešnosť zákrokov a bol v tejto štatistike tretí najlepší v lige. V play off nastúpil vo všetkých siedmich dueloch, no Marseille prehralo vo štvrťfinále s Bordeax 3:4 na zápasy.



Čiliak strávil prevažnú časť profesionálnej kariéry v Komete Brno, s ktorou vybojoval v rokoch 2017 a 2018 majstrovské tituly v českej extralige. Hral aj vo farbách Zlína a Českých Budějovíc, v drese Slovana Bratislava si vyskúšal KHL. V úvode ročníka 2021/2022 nastúpil za HK Poprad do 16 zápasov v slovenskej extralige. Potom sa vrátil späť do Brna, kde pôsobil v sezóne 2022/2023. V rokoch 2018 a 2019 reprezentoval Slovensko na MS.