Brankár Čiliak skončil v Poprade a vrátil sa do Komety Brno

Brno 25. januára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Marek Čiliak ukončil pôsobenie v HK Poprad a vrátil sa do Komety Brno. "Dostal veľmi dobrú ponuku, ktorú sa rozhodol prijať a my sme ho bez problémov uvoľnili," uviedol riaditeľ popradského klubu Ľudovít Jurinyi.



Čiliak prišiel do Popradu pred sezónou 2021/2022. Za "kamzíkov" odchytal 16 zápasov, v ktorých mal 89,5-percentnú úspešnosť zákrokov, priemer 3,26 inkasovaného gólu na zápas a dvakrát si udržal čisté konto. V brnenskej Komete zažil najúspešnejšie sezóny v kariére, v rokoch 2017 a 2018 jej pomohol k majstrovskému titulu. "Pocity z návratu sú neskutočné. Je to pre mňa návrat domov. Keď som míňal tabuľu s názvom Brno, trochu som sa v dobrom slova zmysle roztriasol. Je to kombinácia radosti a šťastia. Spravím všetko pre to, aby som splatil dôveru, ktorú som teraz dostal," povedal Čiliak pre oficiálnu stránku Komety Brno. Po jeho odchode zostali v popradskom kádri brankári Tomáš Tomek, Roman Rychlík, Štefan Valluš a Anton Todykov.