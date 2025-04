Brankár Cillessen sa po zásahu do brucha podrobil operácii

Vigo 1. apríla (TASR) - Holandský futbalový brankár Jasper Cillessen z Las Palmas sa úspešne podrobil urgentnej operácii brucha. Tridsaťpäťročný bývalý reprezentant "oranjes" sa zranil v pondelkovom 29. kole La Ligy na ihrisku Celty Vigo (1:1), keď sa v 23. minúte stretnutia zrazil v šestnástke s domácim Borjom Iglesiasom.



Domáci útočník pri snahe dostať sa k lopte, zasiahol Cillessena nešťastne do brucha. Niekoľko minút ho ošetrovali a nakoniec musel opustiť ihrisko na nosidlách. Okamžite ho previezli do nemocnice vo Vigu a zistili, že utrpel perforáciu tenkého čreva. Chirurgický zákrok vykonali laparoskopicky.



Las Palmas uviedlo, že Cillessen zostáva na pozorovaní a zatiaľ nie je známe, ako dlho by mal byť mimo hry. Informovali o tom agentúry AP a APA.