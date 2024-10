Brankár Daccord podpísal päťročný kontrakt so Seattlom

Seattle 9. októbra (TASR) - Klub zámorskej NHL Seattle Kraken si zmluvne zaviazal brankára Joeyho Daccorda na ďalších päť rokov. Nový kontrakt zaťaží platový strop klubu sumou 5 miliónov dolárov ročne. Do platnosti vstúpi od sezóny 2025/2026.



Daccordovi plynie v ročníku 2024/2025 posledný rok dvojročnej zmluvy s ročným platom 1,2 milióna dolárov. Dvadsaťosemročný Američan má za sebou prvú sezónu, ktorú celú strávil v NHL. V základnej časti ročníka 2023/2024 nastúpil do 50 zápasov, v ktorých mal 91,6-percentnú úspešnosť zákrokov a trikrát si udržal čisté konto. "V minulej sezóne dokázal svoju schopnosť zvládať zvýšenú pracovnú záťaž. Veríme, že dokáže svoju hru pozdvihnúť na ďalšiu úroveň a sme nadšení, že ho máme pod zmluvou na dlhú dobu,“ uviedol generálny manažér Ron Francis.



Kraken budú od sezóny 2024/2025 vynakladať na brankárov 10,9 milióna dolárov, keďže Daccordov kolega Philipp Grubauer má zmluvu s ročným platom 5,9 milióna dolárov platnú do sezóny 2026/2027.