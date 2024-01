Brankár Domaniský podpísal kontrakt s Podbrezovou

Podbrezová 21. januára (TASR) - Slovenský futbalový brankár Lukáš Domaniský podpísal kontrakt s FK Železiarne Podbrezová. Do klubu prišiel najskôr na skúšku z FK Pohronie, kde pôsobil uplynulé dve sezóny.



Devätnásťročný Domaniský obliekal počas mládežníckej kariéry dresy Nitry, Trenčínu a Zlatých Moraviec. "Je to mladý brankár. Zaujme pozíciu trojky. Chceme ho v tréningovom procese, pretože v ňom vidíme potenciál, ktorý by sme radi rozvíjali. Tým, že Kalinovo je našou farmou, tak dostane aj zápasový priestor. Tréneri brankárov ho videli dva týždne v príprave a rozhodli sa dať mu šancu. Prajeme mu veľa šťastia a držíme palce. Veríme, že bude v našom klube napredovať," povedal generálny manažér Miroslav Poliaček pre oficiálny klubový web zpfutbal.sk.