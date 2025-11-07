< sekcia Šport
Brankár Dúbravka dostal cenu za zákrok mesiaca v Premier League
V piatej minúte nadstaveného času duelu 9. kola zachránil víťazstvo Burnley FC.
Autor TASR
Londýn 7. novembra (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka dostal cenu za zákrok mesiaca október v anglickej Premier League. V piatej minúte nadstaveného času duelu 9. kola zachránil víťazstvo Burnley FC na ihrisku Wolverhamptonu Wanderers (3:2), keď rukou reflexívne zneškodnil pokus Santiaga Buena.
„Som veľmi rád, že som dostal ocenenie za zákrok mesiaca. Človeka vždy poteší, keď sa dočká osobnej pocty, ale je to zásluha celého mužstva. Počas týždňa vždy tvrdo pracujeme a je príjemné, keď sa dočkáme takejto odmeny," uviedol pre oficiálny web Premier League Dúbravka, ktorý je vôbec prvým brankárom Burnley s ocenením za zákrok mesiaca.
