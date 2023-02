Brankár Durný v Trenčíne skončil, sezónu dohrá v Humennom

Trenčín/Humenné 15. februára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Roman Durný sa po hosťovaní v Dukle Trenčín nevráti do Liptovského Mikuláša, ale sezónu 2022/2023 dochytá v druhej najvyššej súťaži. Jeho novým pôsobiskom sa stal klub HC 19 Humenné, ktorý informoval o novej posile na sociálnych sieťach.



Pre 24-ročného Durného ide už o štvrté pôsobisko v sezóne 2022/2023. Začal ju krátkym pôsobením v HC Košice, za ktorý nastúpil iba na 40 minút v zápase v Banskej Bystrici. Neskôr zamieril do rodného Liptovského Mikuláša, no po 5 stretnutiach sa sťahoval na hosťovanie do Trenčína. To sa skončilo pred záverom prestupového obdobia.