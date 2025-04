Brankár Ederson vynechá pre zranenie duel City na ihrisku Evertonu

Londýn 18. apríla (TASR) - Brazílsky futbalový brankár Ederson nepomôže Manchestru City v sobotnom zápase Premier League na ihrisku Evertonu. Phil Foden a Manuel Akanji by do stretnutia zasiahnuť mohli. Informoval o tom tréner Pep Guardiola.



Prioritou „The Citizens“ na konci sezóny je kvalifikovať sa do nasledujúcej edície Ligy majstrov. V sobotu sa však budú musieť zaobísť bez Edersona, ktorý si uplynulý víkend v zápase s Crystal Palace privodil zranenie slabín. „Na zajtrajší zápas nie je pripravený. Neviem, ako dlho bude mimo hry, ale tento duel s istotou vynechá,“ vyjadril sa Guardiola na adresu brazílskeho gólmana.



Španielsky kouč zároveň potvrdil, že nórsky útočník Erling Haaland bude chýbať v najbližších zápasoch. Obrancovia Nathan Aké a John Stones síce vykazujú zlepšenie, no na duel s Evertonom ešte pripravení nebudú.



Švajčiarsky obranca Akanji bude čoskoro fit po zranení slabín, ktoré utrpel v zápase proti Realu Madrid v polovici februára. Pravý krídelník Foden sa trápi s nešpecifikovanými problémami, ktoré si odniesol z nedávneho manchesterského derby. Správu priniesla agentúra DPA.