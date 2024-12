Brankár Eliaš s premiérou za Košice: Splnil sa mi sen

Poprad 29. decembra (TASR) - Hokejový brankár Rastislav Eliaš absolvoval v sobotu premiéru v slovenskej extralige. Za Košice predviedol v zápase 32. kola na ľade Popradu 26 úspešných zákrokov, no "oceliari" prehrali 1:2 a prvýkrát v sezóne neuspeli dvakrát za sebou.



Dvadsaťročný talent pôsobí od roku 2023 vo Fínsku, tento rok už dostal šancu aj v najvyššej fínskej súťaži (Liiga). V drese IFK Helsinki odchytal 6 zápasov. "Bol to pre mňa náročný zápas. Chytal som po viac ako mesiaci a bol to môj debut v extralige. Nevedel som úplne, čo od toho očakávať, ale chalani mi veľmi pomohli, užil som si zápas aj atmosféru," uviedol Eliaš, ktorý naposledy chytal 23. novembra za JoKP v nižšej Mestis. Po stretnutí ho pochválil tréner Dan Ceman: "Bol skvelý. Myslím si, že chytal na vysokej úrovni. Pod určitým tlakom odohral skvelý prvý zápas doma na Slovensku. Skvelá práca z jeho strany."



Mladý slovenský brankár prišiel do Košíc na hosťovanie z Helsínk. Vedenie klubu takto zareagovalo na zranenie skúseného Dominika Riečického. "Bolo to pomerne nečakané, pretože ja v IFK robím trojku a oni mi už dlhšie hľadali nejaký tím do prestupového obdobia. Potom ma už potrebujú počas play off. Prišla ponuka z Košíc, pretože sa im zranil brankár a bola to najlepšia ponuka na stole. Neváhali sme," povedal odchovanec "oceliarov".



Eliaša potešil debut v extralige: "Mne sa tým splnil taký môj detský sen. Odmalička som sa chodil pozerať na Košice a stále som dúfal, že jedného dňa by som si mohol za tento tím chytať. Možno to prišlo skôr, ako som čakal, ale som za to veľmi vďačný." Vyjadril sa aj k zápasu na ľade Popradu: "Bol to veľmi náročný duel. Myslím si, že súper predviedol veľmi obetavý výkon. Trochu sme sa trápili s prechodom do útočného pásma. Snažili sme sa hrať našu hru, ale bohužiaľ to nevyšlo."



V tejto sezóne stihol absolvovať už aj premiéru v A-tíme slovenskej reprezentácie. Na novembrom Nemeckom pohári ju dokázal vyšperkovať čistým kontom v súboji s Rakúskom (1:0). "Dúfam, že to tak bude pokračovať aj naďalej." Zatiaľ neviem dokedy zostane v Košiciach: "Buď do konca prestupového obdobia, alebo kým sa nevráti Riečický," skonštatoval Eliaš a priblížil na čo sa najviac tešil v Košiciach: "Hlavne na trénera brankárov Dušana Strharského, pretože ma odmalička viedol."