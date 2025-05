POSILA: Brankár Fleury bude chytať za Kanadu na svetovom šampionáte

Ottawa 6. mája (TASR) - Dres Kanady si na majstrovstvách sveta v Štokholme a Herningu (9.-25. mája) oblečie aj brankár Marc-Andre Fleury. Štyridsaťročný veterán ukončil po tejto sezóne svoju kariéru v NHL, v ktorej odohral 21 sezón za Pittsburgh, Vegas, Chicago a naposledy za Minnesotu.



Pre Fleuryho to bude premiérový štart na svetovom šampionáte. V tíme sa stretne s niekdajším spoluhráčom z Pittsburghu Sidneym Crosbym. V drese „tučniakov“ zdvihol trikrát nad hlavu Stanleyho pohár (2009, 2016 a 2017). V roku 2021 získal Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára súťaže. V základnej časti NHL odchytal 1051 stretnutí, v play off pridal ďalších 170. S Kanadou vybojoval zlato na zimných olympijských hrách 2010 vo Vancouveri, pripomenul portál TSN.



Minnesota vypadla v 1. kole play off NHL s Vegas Golden Knights. Fleury zámorským novinárom povedal, že sa po MS plánuje stretnúť s generálnym manažérom Minnesoty Billom Guerinom, pretože by v budúcnosti chcel pracovať v organizácii Wild.



Kanada vlani skončila na MS bez medaily, keď prehrala v dueli o bronz v Prahe zo Švédmi. Hráči z „krajiny javorového listu“ sa na tohtoročnom šampionáte predstavia v A-skupine v Štokholme, v ktorej sa stretnú aj so slovenskými reprezentantmi (v sobotu 17. mája). V základnej skupine narazia aj na Slovinsko, Lotyšsko, Francúzsko, Rakúsko, Fínsko a domáce Švédsko.