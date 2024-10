Brankár Fleury sa pripojil k tréningu mládežníckeho tímu v Pittsburghu

Pittsburgh 29. októbra (TASR) - Kanadský hokejový brankár Marc-Andre Fleury sa zapojil do tréningu mládežníceho tímu v Pittsburghu. Stalo sa tak po tom, čo so svojím tímom Minnesota Wild pricestoval do dejiska zápasu proti miestnym Penguins, ktorý je na programe v noci na stredu. Fleury odohral v drese "tučniakov" prevažnú časť kariéry od draftu v roku 2003 až do roku 2027 a trikrát v ich farbách získal Stanleyho pohár.



Fleury nečakane navštívil miestne klzisko v neďalekom meste Cranberry v Pensylvánii. Po tom, čo dokončil vlastný tréning s Wild na vedľajšej ploche, pripojil sa k tínedžerom, ktorí začínali svoj tréning. Skúsený brankár čelil niekoľkým strelám, neskôr debatoval s brankárskym "kolegom."



Fleury odohral v drese Pittsburghu 13 sezón a v roku 2017 zamieril v rozširovacom drafte k vtedajšiemu nováčikovi súťaže Vegas Golden Knights. V ročníku 2020/2021 získal Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára súťaže.