Brankár Frühwald predĺžil zmluvu s Ružomberkom do konca mája 2026

Ružomberok 16. júna (TASR) - Slovenský futbalový klub MfK Ružomberok sa dohodol na zmluve do konca mája 2026 s brankárom Tomášom Frühwaldom. Vedenie "Ruže" o tom informovalo na svojom webe.



Dvadsaťjedenročný hráč prišiel na Liptov ako dorastenec v lete 2019. "Za celý strávený čas v Ružomberku som veľmi vďačný za všetky svoje príležitosti a samozrejme, aj za veľký úspech, ktorý sa nám podaril v Slovnaft Cupe. Toto obdobie mi dalo veľmi veľa do ďalšej kariéry. Darilo sa mi napredovať, aj vďaka spoločnosti predchádzajúcich brankárov, ktorí klub už opustili, Matúša Macíka, alebo Ivana Krajčírika. No tiež pod dohľadom nášho trénera, bývalého výborného brankára Ľuboša Hajdúcha. Určite došlo k posunu v každom smere."