Brankár Greiss pre zranenie vynechá zvyšok sezóny NHL

St. Louis 8. apríla (TASR) - Hokejistom St. Louis Blues bude vo zvyšku sezóny NHL chýbať Thomas Greiss. Skúseného nemeckého brankára sužuje zranenie v dolnej časti tela, informovala oficiálna webstránka klubu.



Podľa trénera "bluesmanov" Craiga Berubeho absolvoval Greiss v uplynulých dňoch menší operačný zákrok. Tridsaťsedemročný brankár odchytal v tejto sezóne 21 stretnutí, v ktorých mal priemer 3,64 gólu na zápas a úspešnosť zásahov 89,5 percenta. Po sezóne sa mu končí zmluva a podľa denníka St. Louis Post-Dispatch je pravdepodobné, že ukončí hráčsku kariéru.



Blues už dávnejšie stratili šancu na postup do play off. V Západnej konferencii im momentálne patrí 11. priečka, pričom do konca základnej časti odohrajú ešte tri zápasy.