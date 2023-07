Brankár Greiss ukončil po štrnástich sezónach svoju kariéru v NHL

St. Louis 12. júla (TASR) - Nemecký hokejový brankár Thomas Greiss sa po štrnástich sezónach rozlúčil s NHL. Vo veku 37 rokov sa rozhodol ukončiť hráčsku kariéru v zámorskej profilige.



Greiss odchytal v uplynulej sezóne za St. Louis Blues 21 stretnutí s priemerom 3,64 inkasovaného gólu na zápas. "Boli nejaké úvahy o tom, že by som ešte hral. Pozrel som si niekoľko ponúk, ktoré ma však veľmi neoslovili. Výsledkom toho je, že som pripravený posunúť sa ďalej a teším sa na to, že budem robiť nejaké nové veci. Táto práca prináša veľa slobody, ale teraz sa môžem sústrediť na nové výzvy," uviedol Greiss pre portál nhl.com.



Nemca draftoval v roku 2004 klub San Jose Sharks, neskôr si obliekal aj dresy Phoenixu, Pittsburghu, New Yorku Islanders, Detroitu a St. Louis. "Najlepšie mi to vyšlo s Islanders, ale každé miesto, kde som bol, mi prinieslo skvelé veci. Každá zastávka bola v niečom dobrá," vyhlásil Greiss, ktorý v roku 2019 získal spolu s Robinom Lehnerom v Islanders trofej Williama Jenningsa pre brankársku dvojicu tímu s najmenším počtom inkasovaných gólov v základnej časti.



Greiss sa stal prvým nemeckým brankárom, ktorý v NHL odohral aspoň 100 zápasov. S národným tímom absolvoval zimné olympiády v Turíne a vo Vancouveri: "Keď sa spýtate športovcov na olympiádu, je to jedna z najväčších vecí. Ja som tam mohol byť dvakrát a to je niečo výnimočné." V hokeji plánuje zostať. "Určite zostanem v spojení s hokejom a možno niečo urobím s nejakým tímom. Práve teraz sa však chcem trochu vzdialiť a počkať, kým si ma to ostatné nájde," dodal Greiss, ktorý v roku 2016 postúpil s Tímom Európy na Svetovom pohári v Kanade až do finále.