Brankár Gulácsi môže v lete opustiť Lipsko, má nízku výkupnú klauzulu

Lipsko 23. januára (TASR) – Maďarský futbalový brankár Péter Gulácsi môže po sezóne opustiť účastníka najvyššej nemeckej súťaže RB Lipsko. V jeho zmluve, platnej do konca júna 2023, sa totiž nachádza výstupná klauzula, ktorú môže prípadný záujemca o jeho služby aktivovať už toto leto. Informáciu priniesol nemecký denník Bild.



Hráčov agent Hasan Cetinkaya nechcel byť pri jej výške konkrétny: "Môžem povedať len toľko, že aj v súčasnej dobe, keď vo svete zúri ekonomická kríza spôsobená pandémiou, ide o veľmi nízku čiastku."



Tridsaťročný reprezentant Maďarska prišiel do Lipska v júli 2015 z Red Bullu Salzburg a počas svojho pôsobenia sa vypracoval na jedného z kľúčových hráčov vlaňajšieho semifinalistu Ligy majstrov. Aj preto by vedenie RB rado pokračovalo vo vzájomnej spolupráci. Cetinkaya sa však nikam neponáhľa: "Všetko má v rukách šéf klubu Oliver Mintzlaff."