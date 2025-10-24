< sekcia Šport
Brankár Hart podpíše s Vegas dvojročný kontrakt na 4 milióny dolárov
Stane sa tak prvým z piatich hráčov kanadskej juniorskej reprezentácie z roku 2018, ktorý získal kontrakt v NHL po tom, čo ich oslobodili spod obvinenia zo sexuálneho napadnutia.
Autor TASR
Las Vegas 24. októbra (TASR) - Kanadský hokejový brankár Carter Hart by mal po úspešnej profesionálnej skúške podpísať s Vegas Golden Knights dvojročný kontrakt vo výške 4 milióny amerických dolárov. Stane sa tak prvým z piatich hráčov kanadskej juniorskej reprezentácie z roku 2018, ktorý získal kontrakt v NHL po tom, čo ich oslobodili spod obvinenia zo sexuálneho napadnutia v ostro sledovanom procese.
Hart však bude môcť nastúpiť na zápas až od 1. decembra, v súlade s procesom opätovného zaradenia do ligy. Dovtedy môže pôsobiť na farme v AHL. Rovnaké pravidlo sa týka aj prípadného štartu ďalších hráčov zapletených do škandálu - Michaela McLeoda, Dillona Dubeho, Cala Footea a Alexa Formentona. Hart obnoví svoju kariéru vo veku 27 rokov v tíme Golden Knights po šiestich sezónach vo Philadelphii. Flyers minulý mesiac oznámili, že o návrat Harta nemajú záujem.
Spomínanú päticu hráčov vlani obvinili v súvislosti s incidentom z roku 2018. Sudca, ktorý prípad viedol, povedal, že prokuratúra nedokázala poskytnúť dostatočné dôkazy na odsúdenie a že výpovedi poškodenej chýbala dôveryhodnosť. Informoval portál TSN.
