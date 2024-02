Brankár Hart v lete ukončí kariéru, Rodgers: Futbalu bude veľmi chýbať

Londýn 22. februára (TASR) - Anglický futbalový brankár Joe Hart sa chystá po skončení prebiehajúcej sezóny ukončiť hráčsku kariéru. Hart, ktorý momentálne pôsobí v škótskom Celticu Glasgow, oslávi v apríli 37 rokov.



Hart začal profesionálnu kariéru v anglickom Shrewsbury, odkiaľ ho v júli 2006 angažoval Manchester City. Po niekoľkých hosťovaniach sa stal kľúčovým hráčom Manchestru, v drese "Citizens" odchytal 348 zápasov. S tímom vybojoval dva tituly v anglickej Premier League (2012 a 2014), vyhral Pohár FA (2011) i anglický Ligový pohár (2014 a 2016). Do Glasgowa odišiel z Tottenhamu v roku 2021. Za anglickú reprezentáciu odohral 75 stretnutí.



"Joe zažil fenomenálnu kariéru a viem, že keď v lete skončí, tejto hre bude veľmi chýbať. Za všetko, čo vo futbale dokázal, si zaslúži obrovskú pochvalu, blahoželám. Pre Celtic bol samozrejme skvelým prínosom. Ale viac než to, je to úžasný človek, vynikajúco sa s ním pracuje. Pre mnohých futbalistov bol počas svojej kariéry úžasný spoluhráč. Každý jeden deň je jeho pracovná morálka príkladom pre všetkých," uviedol tréner Celticu Brendan Rodgers. Informácie priniesla agentúra DPA.