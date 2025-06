Brankár Hellebuyck získal Hartovu i Vezinovu trofej: Bol som šokovaný

Zoznam individuálnych ocenení NHL za sezónu 2024/2025:



Hart Memorial Trophy (najužitočnejší hráč): Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets)



Ted Lindsay Award (najlepší hráč podľa hlasovania členov NHLPA): Nikita Kučerov (Tampa Bay Lightning)



James Norris Memorial Trophy (najlepší obranca): Cale Makar (Colorado Avalanche)



Vezina Trophy (najlepší brankár): Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets)



Calder Memorial Trophy (najlepší nováčik): Lane Hutson (Montreal Canadiens)



Frank J. Selke Trophy (najlepší defenzívny útočník): Aleksander Barkov (Florida Panthers)



Lady Byng Memorial Trophy (najväčší džentlmen): Anže Kopitar (Los Angeles Kings)



Jack Adams Award (najlepší tréner): Spencer Carbery (Washington Capitals)



Mark Messier NHL Leadership Award (najlepší líder): Alexander Ovečkin (Washington Capitals)



Bill Masterton Memorial Trophy (príkladná oddanosť a vernosť hokeju): Sean Monahan (Columbus Blue Jackets)



King Clancy Memorial Trophy (najlepšie spojenie hráčskych a ľudských kvalít): Aleksander Barkov (Florida Panthers)



Art Ross Trophy (najproduktívnejší hráč základnej časti): Nikita Kučerov (Tampa Bay Lightning)



Maurice "Rocket" Richard Trophy (najlepší strelec základnej časti): Leon Draisaitl (Edmonton Oilers)



William M. Jennings Trophy (pre brankárov tímu s najnižším počtom inkasovaných gólov): Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets)







All Star tím - prvý tím: Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets) - Cale Makar (Colorado Avalanche), Zach Werenski (Columbus Blue Jackets) - Nikita Kučerov (Tampa Bay Lightning), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche), Kyle Connor (Winnipeg Jets)



All Star tím - druhý tím: Andrej Vasilevskij (Tampa Bay Lightning) - Victor Hedman (Tampa Bay Lightning), Quinn Hughes (Vancouver Canucks) - David Pastrňák (Boston Bruins), Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Brandon Hagel (Tampa Bay Lightning)



All Star tím nováčikov: Dustin Wolf (Calgary Flames) - Lane Hutson (Montreal Canadiens), Denton Mateychuk (Columbus Blue Jackets) - Matvej Mičkov (Philadelphia Flyers), Macklin Celebrini (San Jose Sharks), Cutter Gauthier (Anaheim Ducks)

Sunrise 13. júna (TASR) - Americký hokejový brankár Connor Hellebuyck z Winnipegu Jets získal premiérovo Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti zámorskej NHL. Obhájil aj prvenstvo v hlasovaní o Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára, prevzal si ju tretíkrát v kariére. Ako držiteľa dvoch významných výročných ocenení za sezónu 2024/2025 ho slávnostne vyhlásili v noci na piatok pred štvrtým finálovým zápasom Stanleyho pohára medzi Floridou a Edmontonom.Tridsaťdvaročný Hellebuyck sa stal prvým brankárom s najprestížnejším ocenením od roku 2015, keď Hartovu trofej získal Carey Price. Je len deviaty brankár v histórii s cenou MVP a iba piaty muž, ktorý v jednom roku dostal Vezina i Hart Trophy. Pred ním to dokázali len Jacques Plante (1962), Dominik Hašek (1997 a 1998), Jose Theodore (2002) a Price (2015). V tejto sezóne priviedol Winnipeg k Prezidentskej trofeji pre víťaza základnej časti. Bol lídrom brankárskych štatistík vo viacerých ukazovateľoch. V 63 zápasoch mal priemer dva inkasované góly na zápas, 92,5-percentnú úspešnosť zákrokov a dosiahol 47 víťazstiev, najviac v lige. V 40 dueloch inkasoval dva alebo menej gólov, v 27 stretnutiach maximálne gól. Popri Hartovej a Vezinovej trofeji mal už po základnej časti vo vrecku Jennings Trophy pre brankára tímu s najnižším počtom inkasovaných gólov (191). V play off sa mu už tak nedarilo, Winnipeg najskôr postúpil cez St. Louis v siedmich dueloch, no v 2. kole vypadol s Dallasom po výsledku 2:4 na zápasy.NHL zvyčajne vyhlasuje ocenenia spoločne v jeden večer počas špeciálnej šou, v tomto roku sa ich rozhodla udeľovať individuálne a laureátov prekvapili rodina a priatelia. Hellebuycka takto pred niekoľkými dňami obdarili najbližší oboma trofejami počas jeho obľúbeného rybárčenia.povedal o momente, keď sa trofeje dostali do jeho rúk.tešil sa Hellebuyck, ktorý dostal najcennejšiu trofej ako prvý hráč Winnipegu v histórii.V hlasovaní členov Asociácie profesionálnych hokejových novinárov dostal celkovo 1346 bodov. Okrem neho boli finalistami na zisk Hart Memorial Trophy útočníci Leon Draisaitl z Edmontonu Oilers (1209 b.) a Nikita Kučerov z Tampy Bay Lightning (973). Obaja už v minulosti túto cenu v rukách držali - Kučerov v roku 2019 a Draisaitl o rok neskôr. Vlani sa z nej tešil Nathan MacKinnon z Colorada Avalanche, ktorý skončil tentoraz štvrtý s 972 bodmi. Hellebuyck bol medzi finalistami Hartovej trofeje vôbec prvýkrát. Vezinovu trofej, o ktorej rozhodujú hlasovaním generálni manažéri klubov NHL, získal predtým aj v rokoch 2020 a 2024. Trojicu najlepších brankárov doplnili Darcy Kuemper z Los Angeles Kings a Andrej Vasilevskij z Tampy Bay Lightning. Hellebuycka dalo na prvú priečku 31 z 32 generálnych manažérov.Mená držiteľov ďalších individuálnych ocenení boli známe už v predstihu. Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu získal druhýkrát v kariére Cale Makar z Colorada Avalanche. Zopakoval si tak prvenstvo v ankete z roku 2022. V tejto sezóne si v 80 dueloch základnej časti pripísal 92 bodov (30+62). Stal sa deviatym obrancom v histórii NHL, ktorý strelil aspoň 30 gólov v jednej sezóne.povedal Makar, ktorý získal v hlasovaní 1861 bodov. Za ním skončili Zach Werenski z Columbusu (1266) a obhajca Quinn Hughes z Vancouveru (918).Obranca Lane Hutson z Montrealu sa stal najlepším nováčikom sezóny a získal Calderovu trofej. Dvadsaťjedenročný Američan sa stal celkovo siedmym hráčom Canadiens a prvým od roku 1972 s týmto ocenením. V hlasovaní novinárov sa dostal najvyššie na 165 zo 191 lístkov a v ankete nechal za sebou brankára Dustina Wolfa z Calgary Flames a útočníka Macklina Celebriniho zo San Jose Sharks. Hutson strelil v 82 dueloch šesť gólov a nazbieral 60 asistencií, stal sa tak najproduktívnejším nováčikom základnej časti.Trofej Teda Lindsayho pre najlepšieho hráča podľa hlasovania členov hráčskej asociácie NHLPA získal druhýkrát v kariére Nikita Kučerov. Zopakoval si tak prvenstvo z roku 2019. Finalistami na ocenenie boli aj MacKinnon a Makar. Tridsaťjedenročný Kučerov vyhral produktivitu v základnej časti súťaže v dvoch sezónach za sebou. V tejto si pripísal 121 bodov (37+84) v 78 zápasoch a stal sa tak aj držiteľom Art Ross Trophy.Najlepším trénerom je Spencer Carbery z Washingtonu. V súboji o Cenu Jacka Adamsa predstihol Scotta Arniela z Winnipegu a Martina St. Louisa z Montrealu. Capitals priviedol s bilanciou 51-22-9 v základnej časti k prvému miestu vo Východnej konferencii a celkovo druhému v NHL. Stal sa prvým trénerom, ktorý získal cenu pre najlepšieho kormidelníka v troch ligách - okrem NHL predtým aj v AHL a ECHL.Aleksander Barkov z Floridy Panthers získal tretíkrát v kariére Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka. Dvadsaťdeväťročný fínsky center a kapitánzískal aj King Clancy Memorial Trophy pre hráča, v ktorého osobe sa najlepšie spájajú hráčske a ľudské kvality. Mark Messier Leadership Award pre hráča s najlepšími vodcovskými schopnosťami na ľade i mimo neho dostal v tomto ročníku Alexander Ovečkin z Washingtonu Capitals. Ten zaznamenal v apríli svoj 895. gól v základnej časti zámorskej NHL a po 31 rokoch tak prekonal historický strelecký rekord Waynea Gretzkého. Teraz ich má spolu 897. Trofej Lady Byngovej pre hráča, ktorý najlepšie skĺbi športové majstrovstvo, slušnosť a zmysel pre fair play, získal tretíkrát v kariére slovinský útočník Anže Kopitar z tímu Los Angeles Kings. Bill Masterton Memorial Trophy za vytrvalosť, športový prístup a oddanosť hokeju dostal Sean Monahan z Columbusu Blue Jackets. Maurice "Rocket" Richard Trophy pre najlepšieho strelca základnej časti patrí Leonovi Draisaitlovi z Edmontonu Oilers za 52 gólov.