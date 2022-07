Brankár Hennessey prestúpil z Burnley do Nottinghamu

Nottingham 15. júla (TASR) - Waleský futbalový brankár Wayne Hennessey prestúpil z Burnley do Nottinghamu Forest. Tridsaťpäťročný hráč sa dohodol s nováčikom anglickej Premier League na dvojročnej zmluve.



"V minulosti som proti Forestu odchytal viacero zápasov a je to fantastický klub. Majú tu skvelú základňu fanúšikov a atmosféra na štadióne City Ground je výnimočná. Teraz to bude pre nás iný level, keďže sme sa dostali späť do Premier League," povedal Hennessey po prestupe.



Walesan, ktorý v minulej sezóne hral za Burnley len v dvoch zápasoch, sa pripojí k rastúcemu waleskému kontingentu v East Midlands. V tíme sa stretne s reprezentačným kolegom Brennanom Johnsonom a Necom Williamsom.



Nottingham zároveň potvrdil odchod svojho kapitána Lewisa Grabbana, ktorému sa skončila zmluva. Forest vo vyhlásení uviedol: "Každý v klube sa mu chce poďakovať za jeho vynikajúci prínos na ihrisku aj mimo neho." Informovala agentúra DPA.