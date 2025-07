Brankár Hennessey ukončil hráčsku kariéru

Cardiff 16. júla (TASR) – Futbalový brankár s najväčším počtom štartov za waleskú futbalovú reprezentáciu Wayne Hennessey oznámil ukončenie aktívnej hráčskej kariéry. Tridsaťosemročný gólman odohral za národný tím 109 zápasov, čím vytvoril národný rekord medzi brankármi.



Hennessey pôsobil na profesionálnej úrovni takmer dve desaťročia. Debut v klubovom futbale absolvoval v roku 2006 vo Wolverhamptone. Počas kariéry nastupoval aj za Bristol City, Stockport County, Yeovil Town, Crystal Palace, Burnley a naposledy za Nottingham Forest.



V najcennejšom drese Walesu 26. mája 2007 v priateľskom zápase proti Novému Zélandu. Bol súčasťou reprezentačného výberu, ktorý sa na ME 2016 vo Francúzsku prebojoval do semifinále. Tam Wales prehral s Portugalskom, no predtým vyradil Belgicko po pamätnom víťazstve 3:1. Hennessey odchytal všetky zápasy okrem úvodného stretnutia so Slovenskom, ktoré vynechal pre problémy s chrbtom.



Zúčastnil sa aj ME 2020 a MS 2022 v Katare. Na svetovom šampionáte sa stal v zápase proti Iránu (0:2) len tretím brankárom v histórii MS, ktorý bol vylúčený.



Za Nottingham Forest nastúpil Hennessey len deväťkrát, keďže v závere sezóny 2023/24 utrpel vážne zranenie achillovej šľachy. Napriek tomu mu klub v januári 2025 ponúkol krátkodobý kontrakt do konca sezóny. Podľa britských médií je možné, že Hennessey sa v budúcnosti zapojí do trénerského tímu Forestu.



„Rozhodol som sa ukončiť svoju hráčsku kariéru. S vďačnosťou sa obzerám späť a s optimizmom hľadím dopredu,“ uviedol Hennessey na sociálnej sieti. Zároveň poďakoval všetkým klubom, s ktorými počas kariéry spolupracoval, ako aj fanúšikom, ktorí ho podporovali najmä počas zranení.



S ukončením kariéry Hennesseyho odchádza z aktívneho futbalu posledný člen základnej zostavy Walesu zo semifinále ME 2016.