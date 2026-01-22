< sekcia Šport
Brankár Hlavaj nezabránil prehre Iowy s Texasom
Iowa zatiaľ čaká v tomto kalendárnom roku na víťazstvo, Hlavaj inkasoval pri prehre päť gólov z 34 striel.
Autor TASR
New York 22. januára (TASR) - Slovenský brankár Samuel Hlavaj zaznamenal v nižšej zámorskej súťaži AHL ďalšiu prehru v drese Iowy Wild. Na domácom ľade nestačil jeho tím na Texas Stars výsledkom 4:6. Iowa zatiaľ čaká v tomto kalendárnom roku na víťazstvo, Hlavaj inkasoval pri prehre päť gólov z 34 striel.
Útočník Lavalu Filip Mešár nebodoval v šiestom stretnutí po sebe, jeho tím prehral s Abbotsfordom 1:2 po predĺžení.
Útočník Lavalu Filip Mešár nebodoval v šiestom stretnutí po sebe, jeho tím prehral s Abbotsfordom 1:2 po predĺžení.