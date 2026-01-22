Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 22. január 2026Meniny má Zora
< sekcia Šport

Brankár Hlavaj nezabránil prehre Iowy s Texasom

.
Na snímke Samuel Hlavaj. Foto: TASR

Iowa zatiaľ čaká v tomto kalendárnom roku na víťazstvo, Hlavaj inkasoval pri prehre päť gólov z 34 striel.

Autor TASR
New York 22. januára (TASR) - Slovenský brankár Samuel Hlavaj zaznamenal v nižšej zámorskej súťaži AHL ďalšiu prehru v drese Iowy Wild. Na domácom ľade nestačil jeho tím na Texas Stars výsledkom 4:6. Iowa zatiaľ čaká v tomto kalendárnom roku na víťazstvo, Hlavaj inkasoval pri prehre päť gólov z 34 striel.

Útočník Lavalu Filip Mešár nebodoval v šiestom stretnutí po sebe, jeho tím prehral s Abbotsfordom 1:2 po predĺžení.
.

Neprehliadnite

Kaliňák a Zůna sa zhodli na potrebe zvýšenia obrannej sebestačnosti

Vo Vojvodine udelili literárne ceny, spravodajca TASR dostal dve

ZRÁŽKA DVOCH VLAKOV: Hasiči a záchranári absolvovali taktické cvičenie

Viete, koľko pomarančov treba zjesť na odporúčanú dávku vitamínu C?