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Brankár Hlavaj podpísal ročný kontrakt s Torontom
Hlavaj strávil uplynulú sezónu v nižších zámorských súťažiach, keď nastupoval za Iowu Wild v AHL i Iowa Heartlanders v ECHL.
Autor TASR,aktualizované
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Toronto 3. júla (TASR) - Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj bude vo svojej kariére pokračovať v organizácii Toronto Maple Leafs. S klubom zámorskej NHL podpísal ročnú zmluvu. Hlavaj sa po vypršaní nováčikovského kontraktu s Minnesotou Wild stal neobmedzeným voľným hráčom, keďže klub mu nepredložil kvalifikovanú ponuku.
Hlavaj strávil uplynulú sezónu v nižších zámorských súťažiach, keď nastupoval za Iowu Wild v AHL i Iowa Heartlanders v ECHL. V drese Iowy Wild odchytal 22 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 7-11-4, úspešnosť zákrokov 88,7 percenta a priemer 3,28 inkasovaného gólu na zápas.
Slovensko reprezentoval aj na zimných olympijských hrách 2026, kde zaznamenal bilanciu 2-3, úspešnosť zákrokov 90,8 percenta a priemer 3,56 inkasovaného gólu. Na tohtoročných majstrovstvách sveta odchytal päť stretnutí s bilanciou 2-3, úspešnosťou zákrokov 87,3 percenta a priemerom 2,63 inkasovaného gólu na zápas. Minnesota s ním podpísala nováčikovskú zmluvu v apríli 2024. Predtým chytal aj za HC Slovan Bratislava a HC Škoda Plzeň.
Dvadsaťpäťročný slovenský reprezentant sa stal jednou zo štyroch najnovších posíl Toronta, ktoré podpísalo aj útočníkov Vinniho Lettieriho a Henrika Rybinského a obrancu Colea McWarda. Podľa CBS vstúpi Hlavaj do novej sezóny ako štvrtý brankár v organizácii Toronta a s najväčšou pravdepodobnosťou bude pôsobiť na farme v AHL, kde sa o miesto v bránkovisku podelí s Arthurom Achtjamovom.
Brankárskou jednotkou Toronta pred novou sezónou sa stal Sergej Bobrovskij, v ktorého osobe získali „javorové listy“ jedného z najžiadanejších hráčov na trhu s voľnými hráčmi. Do klubu prišiel z Floridy a podpísal s ním trojročnú zmluvu. Chrbát by mu mal v pozícii dvojky kryť Anthony Stolarz. Po uplynulej sezóne opustili organizáciu brankári Joseph Woll a Dennis Hildeby.
Hlavaj strávil uplynulú sezónu v nižších zámorských súťažiach, keď nastupoval za Iowu Wild v AHL i Iowa Heartlanders v ECHL. V drese Iowy Wild odchytal 22 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 7-11-4, úspešnosť zákrokov 88,7 percenta a priemer 3,28 inkasovaného gólu na zápas.
Slovensko reprezentoval aj na zimných olympijských hrách 2026, kde zaznamenal bilanciu 2-3, úspešnosť zákrokov 90,8 percenta a priemer 3,56 inkasovaného gólu. Na tohtoročných majstrovstvách sveta odchytal päť stretnutí s bilanciou 2-3, úspešnosťou zákrokov 87,3 percenta a priemerom 2,63 inkasovaného gólu na zápas. Minnesota s ním podpísala nováčikovskú zmluvu v apríli 2024. Predtým chytal aj za HC Slovan Bratislava a HC Škoda Plzeň.
Dvadsaťpäťročný slovenský reprezentant sa stal jednou zo štyroch najnovších posíl Toronta, ktoré podpísalo aj útočníkov Vinniho Lettieriho a Henrika Rybinského a obrancu Colea McWarda. Podľa CBS vstúpi Hlavaj do novej sezóny ako štvrtý brankár v organizácii Toronta a s najväčšou pravdepodobnosťou bude pôsobiť na farme v AHL, kde sa o miesto v bránkovisku podelí s Arthurom Achtjamovom.
Brankárskou jednotkou Toronta pred novou sezónou sa stal Sergej Bobrovskij, v ktorého osobe získali „javorové listy“ jedného z najžiadanejších hráčov na trhu s voľnými hráčmi. Do klubu prišiel z Floridy a podpísal s ním trojročnú zmluvu. Chrbát by mu mal v pozícii dvojky kryť Anthony Stolarz. Po uplynulej sezóne opustili organizáciu brankári Joseph Woll a Dennis Hildeby.