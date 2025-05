Brankár Hudáček zostáva v DEL, dohodol sa s nováčikom

Drážďany 23. mája (TASR) - Slovenský hokejový brankár Július Hudáček bude aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť v nemeckej DEL. Z vicemajstrovského Kolína sa sťahuje do tímu nováčika súťaže z Drážďan. S klubom Dresdner Eislöwen podpísal ročný kontrakt.



„DEL je dobrá liga a v Kolíne som si postupom do finále užil s Haie skvelé chvíle. Teraz sa tešíme na Drážďany a sme zvedaví, kde sa v tabuľke umiestnime. Môj cieľ je jasný – chcem si opäť zahrať v play off,“ uviedol 36-ročný Hudáček pre klubový web.



S Kolínom sa v uplynulej sezóne dostal až do boja o titul, vo finále play off však „žraloci“ prehrali s Eisbären Berlín 1:4 na zápasy. Pre slovenského brankára to bolo druhé pôsobisko v najvyššej nemeckej súťaži, predtým chytal aj za Löwen Frankfurt. Celkovo odchytal za Kolín 47 stretnutí, v základnej časti absolvoval 31 duelov s úspešnosťou zákrokov 91 percent a priemerom 2,45 inkasovaného gólu na zápas, v 16 súbojoch play off mal úspešnosť zásahov 90,6 percenta a gólový priemer 2,76.