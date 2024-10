Brankár Húska podpísal zmluvu so švajčiarskym Luganom

Lugano 8. októbra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Adam Húska sa dohodol na spolupráci do konca sezóny s klubom HC Lugano. Účastník najvyššej švajčiarskej súťaže zareagoval na zranenie Jorena vana Pottelberghea, ktorý bude pre zlomeninu nohy chýbať mužstvu približne tri mesiace. Klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.



Dvadsaťsedemročného Húsku draftoval v roku 2015 z celkového 184. miesta (7. kolo) tím NHL New York Rangers. Na farme "jazdcov" Hartford Wolf Pack (AHL) odchytal 79 zápasov. V sezóne 2021/2022 absolvoval aj premiéru v NHL, keď odchytal v Madison Square Garden zápas proti neskoršiemu šampiónovi Coloradu. Po ročníku mu vypršal kontrakt s newyorským klubom a stal sa voľným hráčom.



V lete 2022 vymenil zámorie za Kontinentálnu hokejovú ligu (KHL). V drese tímu Torpedo Nižnij Novgorod pôsobil v dvoch ročníkoch, ochytal 73 duelov v základnej časti, mal priemer 2,53 inkasovaného gólu na zápas, úspešnosť zásahov 91,4 percenta a dosiahol tri čisté kontá. V play off nastúpil v jednom stretnutí.



Húska reprezentoval Slovensko na dvoch svetových šampionátoch (2021 a 2022). V národnom tíme sa predstavil aj na MS hráčov do 18 a 20 rokov.