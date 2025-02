Brankár Jakubech posilnil Michalovce: Som veľmi rád

Michalovce 6. februára (TASR) - Slovenský futbalový brankár Adam Jakubech sa stal novou posilou MFK Zemplín Michalovce. S účastníkom Niké ligy sa dohodol na spolupráci do sezóny 2026/2027.



V najvyššej slovenskej súťaži debutoval Jakubech v drese Spartaka Trnava, za ktorý v rokoch 2015 až 2017 odchytal 59 zápasov. Tam si ho všimlo francúzske LOSC Lille, do ktorého odišiel za milión eur, čo bol najdrahší prestup v histórii Spartaka. Po dvoch rokoch zamieril na hosťovanie do belgického Kortrijku, kde strávil dve sezóny. Potom sa vrátil do Lille a od minulého leta bol voľným hráčom.



Jakubech teda dlhší čas neodohral súťažný zápas, no počas jesene trénoval s Trnavou. "Bol som celú jeseň doma a pripravoval som sa s Trnavou, za čo sa chcem poďakovať hlavne trénerovi brankárov Pavlovi Kameschovi, ktorý mi pomohol. Som veľmi rád, že konečne som sa pripojil k nejakému mužstvu. Najprv sa ešte musím dať zdravotne do poriadku. Verím, že čoskoro budem stopercentne pripravený," uviedol 28-ročný gólman pre klubový web Michaloviec.



Veľkú rolu v jeho príchode zohral tréner brankárov Maroš Ferenc. "Tým, že sa mi ozval a ako so mnou komunikoval. Poznáme sa a verím mu. Chcem chytať a výkonmi pomôcť mužstvu. Myslím si, že za tie roky, čo som bol vonku, som nadobudol množstvo skúseností a veľa som toho videl. Chcem to ukázať aj na ihrisku," dodal Jakubech.