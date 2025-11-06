Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Brankár Jarry bude Pittsburghu chýbať minimálne tri týždne

Na snímke Tristan Jarry. Foto: TASR/AP

Niekoľko týždňov absencie čaká aj útočníka Noela Acciariho, ktorý sa zranil v zápase s Torontom.

Autor TASR
Pittsburgh 6. novembra (TASR) - Hokejisti Pittsburgu Penguins sa budú musieť minimálne tri týždne zaobísť bez brankára Tristana Jarryho. Dôvodom je zranenie v dolnej časti tela, ktoré klub bližšie nešpecifikoval. Tridsaťročný Kanaďan dochytal predošlý zápas Pittsburghu v Toronte, v ktorom mal 80-percentnú úspešnosť zákrokov po tom, čo zneškodnil 16 z 20 striel.

Penguins podľahli Maple Leafs 3:4. Jarry odchytal v prebiehajúcej sezóne 7 zápasov, v ktorých dosiahol 91,13-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,60 inkasovaného gólu na zápas.

Útočník „tučniakov“ Justin Brazeau, ktorý nenastúpil v predošlých dvoch zápasoch, bude mimo hry minimálne štyri týždne pre zranenie v hornej časti tela. Niekoľko týždňov absencie čaká aj útočníka Noela Acciariho, ktorý sa zranil v zápase s Torontom.
