Brankár Jarry bude Pittsburghu chýbať minimálne tri týždne
Niekoľko týždňov absencie čaká aj útočníka Noela Acciariho, ktorý sa zranil v zápase s Torontom.
Autor TASR
Pittsburgh 6. novembra (TASR) - Hokejisti Pittsburgu Penguins sa budú musieť minimálne tri týždne zaobísť bez brankára Tristana Jarryho. Dôvodom je zranenie v dolnej časti tela, ktoré klub bližšie nešpecifikoval. Tridsaťročný Kanaďan dochytal predošlý zápas Pittsburghu v Toronte, v ktorom mal 80-percentnú úspešnosť zákrokov po tom, čo zneškodnil 16 z 20 striel.
Penguins podľahli Maple Leafs 3:4. Jarry odchytal v prebiehajúcej sezóne 7 zápasov, v ktorých dosiahol 91,13-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,60 inkasovaného gólu na zápas.
Útočník „tučniakov“ Justin Brazeau, ktorý nenastúpil v predošlých dvoch zápasoch, bude mimo hry minimálne štyri týždne pre zranenie v hornej časti tela. Niekoľko týždňov absencie čaká aj útočníka Noela Acciariho, ktorý sa zranil v zápase s Torontom.
