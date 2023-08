Brankár Jones podpísal ročný kontrakt s Torontom

Toronto 10. augusta (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Toronto Maple Leafs podpísal ročný kontrakt s brankárom Martinom Jonesom v hodnote 875-tisíc amerických dolárov.



Tridsaťtriročný Jones chytal v minulej sezóne za Seattle Kraken a pomohol mu k postupu do play off. Nastúpil v 48 zápasoch základnej časti a v jednom vo vyraďovačke. Vo svojej kariére pôsobil aj v Los Angeles Kings, San Jose Sharks a Philadelphii Flyers.



Jones by mal v Toronte bojovať s Josephom Wollom o post tímovej dvojky za Iľjom Samsonovom, uviedol portál nhl.com.